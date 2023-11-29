О визите Фуада Мурадова в Кыргызстан официоз
В кыргызской столице Бишкеке состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с азербайджанской общиной, проживающей в Кыргызской Республике.
Во встрече, проведенной в рамках “Года Гейдара Алиева”, приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в различных городах Кыргызстана.
На мероприятии председатель комитета выступил с подробным отчетом о направлениях многогранной деятельности структуры и реализованных системных проектах. Напомнив о рекомендациях Президента Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира соотечественникам, проживающим за рубежом, относительно сохранения качеств, свойственных идеологии азербайджанства, национальной идентичности, Ф.Мурадов высоко оценил деятельность, осуществляемую диаспорой в Кыргызстане.
Встреча продолжилась демонстрацией фильма к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
На мероприятии выступили председатель Общества дружбы и сотрудничества “Кыргызстан-Азербайджан” Акиф Алафердов, председатель Общественного объединения “Ирс” Хансывар Бахшалиев и другие.
Медаль Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”, присужденная активисту диаспоры в Кыргызстане Асаду Гасанову, после его смерти была передана племяннику покойного Алескеру Сафарову.
Затем Ф.Мурадов посетил семью азербайджанца Алескера Сафарова, проживающего в селе Первомайск Сокулукского района Чуйской области. В настоящее время в селе проживают 26 азербайджанских семей. В период беспощадных репрессий 1930-х годов предки этих азербайджанцев были сосланы из различных регионов Азербайджана в Кыргызстан. Отмечено, что в течение 90 лет Кыргызстан стал родиной пяти поколений азербайджанцев, был одной из первых стран, принявших закон “О выплате компенсации лицам, подвергшимся репрессиям”, что многие поколения азербайджанцев до 1956 года рождения, подвергшихся репрессиям в 1933 году, получили компенсацию.
В рамках визита Фуада Мурадова в Киргизскую Республику состоялась его встреча с мэром города Кант Уланом Бекболотовичем Майлибашевым.
Мэр сообщил, что Кант является городом с наиболее компактным проживанием азербайджанцев. В городе есть улица, носящая имя выдающегося государственного деятеля тюркского мира Гейдара Алиева. У.Малибашев поделился впечатлениями от поездки в азербайджанские города Агдам и Шуша.
Председатель комитета вместе с мэром совершил прогулку по улице Гейдара Алиева и посетил расположенную на этой улице мечеть.
Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Киргизскую Республику посетил действующий в столице Бишкеке учебно-воспитательный комплекс Школы-гимназии номер 20 имени Гейдара Алиева, Кыргызско-азербайджанскую среднюю школу номер 103 имени Низами Гянджеви и воскресную школу при Общественном объединении “Ирс”.
В ходе ознакомления с учебным процессом в учебных предприятиях и созданными условиями гость был подробно проинформирован о направлениях деятельности школы, обеспечении учебниками азербайджанского языка и других актуальных вопросах. Были представлены азербайджанская и киргизская музыка и танцы в исполнении учащихся.
Ф.Мурадов отметил важность обеспечения массовости на уроках, изучения проживающим в Кыргызстане новым поколением азербайджанцев родного языка, присутствия родителей на уроках азербайджанского языка и поинтересовался мнением школьников о занятиях.
От имени комитета всем учебным предприятиям были переданы флаги Азербайджана, комплект национального костюма, книга с нотами азербайджанских национальных музыкальных произведений, учебники, учебные пособия и подарки.
На встречах присутствовали консул посольства Азербайджана в Киргизской Республике Мубариз Джафаров, почетный президент Общественного объединения “Aзери” Акиф Алафердов и председатель Общественного объединения “Ирс” Хансывар Бахшалиев.
В соответствии с планом мероприятий, проведение которых предусмотрено в Кыргызской Республике в рамках “Года Гейдара Алиева”, в Бишкеке состоялась научно-практическая конференция на тему “Родной язык – наше национальное достояние”. В конференции, организованной Общественным объединением “Ирс” совместно с Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, приняли участие представители Администрации Президента Кыргызской Республики, парламента страны (Жогорку Кенеш), Министерства науки и образования, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Ассамблеи народа Кыргызстана, Фонда Чингиза Айтматова, деятели науки обеих стран и активисты азербайджанской диаспоры.
На конференции выступил председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев.
Ф.Мурадов преподнес в качестве дара экс-спикеру парламента Кыргызстана, Герою Кыргызской Республики Медеткану Шеримкулову книгу “Любимые музыкальные произведения Гейдара Алиева”, состоящую из самых любимых песен великого лидера.
В рамках визита также состоялась встреча Ф.Мурадова с председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбеком Осмоналиевым. На встрече гость был подробно проинформирован о деятельности комиссии. Отмечено, что в настоящее время официальными государственными языками в Кыргызстане являются два языка (кыргызский и русский), что проводится работа по подготовке нового законопроекта, предусматривающего изменение данной ситуации.
Председатель комиссии с удовлетворением отметил, что на основании Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Государственным комитетом по работе с диаспорой, проводится цикл мероприятий с азербайджанской диаспорой и поделился приятными впечатлениями от поездки в город Шуша.
Ф.Мурадов выразил признательность за радушный прием и тесное сотрудничество с азербайджанской диаспорой в Кыргызстане. Он представил краткую информацию об истории Закона “О государственном языке в Азербайджанской Республике” и перехода на азербайджанский алфавит с латинской графикой.
Встреча завершилась проведением обмена мнениями о перспективах сотрудничества и взаимным вручением памятных подарков.
Фуад Мурадов в рамках визита встретился с председателем Ассамблеи народа Кыргызстана (АНК) Алмамбетом Матубраимовым.
Председатель АНК подробно рассказал о деятельности возглавляемой им организации. Он сообщил, что в настоящее время на территории Кыргызстана проживают представители более 100 национальных меньшинств, отметил, что в АНК, стремящейся к обеспечению прав и свобод всех национальных меньшинств представлены 30 организаций, а руководители организаций входят в правление структуры.
Ф.Мурадов подробно говорил о диаспорской политике Азербайджанского государства, направлениях деятельности возглавляемого им государственного комитета, реализованных крупномасштабных проектах. Он констатировал, что фактор освобождения земель под руководством президента Ильхама Алиева от оккупации открыл новый этап в истории азербайджанской диаспоры. В настоящее время внимание проживающих за рубежом азербайджанцев больше направлено на пропаганду национально-культурного наследия.
Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Ассамблеей народа Кыргызстана. Алмамбет Матубраимов подчеркнул, что первый в истории Ассамблеи Меморандум о взаимопонимании подписан именно с Азербайджаном.
А в Кыргызском государственном национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева в Бишкеке состоялся торжественный концерт “Достлуг”, посвященный 100-летнему юбилею основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля тюркского мира Гейдара Алиева.
На концерте, организованном Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, присутствовали представители государственных структур, местной общественности и азербайджанской диаспоры.
На концерте в исполнении оркестра “Oйно” под управлением народного артиста Кыргызстана Эрниса Асаналиева прозвучали произведения выдающихся азербайджанских и кыргызских композиторов – Кара Караева, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Муслима Магомаева, Калыя Молдобасанова и Аксубая Атабаева, а в исполнении ансамблей “Шаттык” и “Ивериа” – народные танцы двух стран. Песни исполнили народная артистка Азербайджана Гюльяз Мамедова, кыргызские мастера искусств Эльгиз Бейсембаев, Таир Бейшеев, Полина Попикова и Жаныбек Жоомартбеков.
Выступившие после концерта, встреченного зрителями с интересом и аплодисментами, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов и председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев констатировали большую роль великого лидера Гейдара Алиева в установлении и укреплении дружественных и братских связей двух стран. Было отмечено, что президенты Азербайджана и Кыргызстана, претворяя в жизнь на высоком уровне мечты общенационального лидера, связанные с тюркским миром, еще более укрепляют единство между народами.