Рамиль Алиев, собкор 19:12

В кыргызской столице Бишкеке состоялась встреча председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова с азербайджанской общиной, проживающей в Кыргызской Республике. Во встрече, проведенной в рамках “Года Гейдара Алиева”, приняли участие члены азербайджанской общины, проживающие в различных городах Кыргызстана. На мероприятии председатель комитета выступил с подробным отчетом о направлениях многогранной деятельности структуры и реализованных системных проектах. Напомнив о рекомендациях Президента Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира соотечественникам, проживающим за рубежом, относительно сохранения качеств, свойственных идеологии азербайджанства, национальной идентичности, Ф.Мурадов высоко оценил деятельность, осуществляемую диаспорой в Кыргызстане.

Встреча продолжилась демонстрацией фильма к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. На мероприятии выступили председатель Общества дружбы и сотрудничества “Кыргызстан-Азербайджан” Акиф Алафердов, председатель Общественного объединения “Ирс” Хансывар Бахшалиев и другие. Медаль Азербайджанской Республики “За заслуги в диаспорской деятельности”, присужденная активисту диаспоры в Кыргызстане Асаду Гасанову, после его смерти была передана племяннику покойного Алескеру Сафарову. Затем Ф.Мурадов посетил семью азербайджанца Алескера Сафарова, проживающего в селе Первомайск Сокулукского района Чуйской области. В настоящее время в селе проживают 26 азербайджанских семей. В период беспощадных репрессий 1930-х годов предки этих азербайджанцев были сосланы из различных регионов Азербайджана в Кыргызстан. Отмечено, что в течение 90 лет Кыргызстан стал родиной пяти поколений азербайджанцев, был одной из первых стран, принявших закон “О выплате компенсации лицам, подвергшимся репрессиям”, что многие поколения азербайджанцев до 1956 года рождения, подвергшихся репрессиям в 1933 году, получили компенсацию. В рамках визита Фуада Мурадова в Киргизскую Республику состоялась его встреча с мэром города Кант Уланом Бекболотовичем Майлибашевым.

Мэр сообщил, что Кант является городом с наиболее компактным проживанием азербайджанцев. В городе есть улица, носящая имя выдающегося государственного деятеля тюркского мира Гейдара Алиева. У.Малибашев поделился впечатлениями от поездки в азербайджанские города Агдам и Шуша. Председатель комитета вместе с мэром совершил прогулку по улице Гейдара Алиева и посетил расположенную на этой улице мечеть. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Киргизскую Республику посетил действующий в столице Бишкеке учебно-воспитательный комплекс Школы-гимназии номер 20 имени Гейдара Алиева, Кыргызско-азербайджанскую среднюю школу номер 103 имени Низами Гянджеви и воскресную школу при Общественном объединении “Ирс”. В ходе ознакомления с учебным процессом в учебных предприятиях и созданными условиями гость был подробно проинформирован о направлениях деятельности школы, обеспечении учебниками азербайджанского языка и других актуальных вопросах. Были представлены азербайджанская и киргизская музыка и танцы в исполнении учащихся. Ф.Мурадов отметил важность обеспечения массовости на уроках, изучения проживающим в Кыргызстане новым поколением азербайджанцев родного языка, присутствия родителей на уроках азербайджанского языка и поинтересовался мнением школьников о занятиях.

От имени комитета всем учебным предприятиям были переданы флаги Азербайджана, комплект национального костюма, книга с нотами азербайджанских национальных музыкальных произведений, учебники, учебные пособия и подарки. На встречах присутствовали консул посольства Азербайджана в Киргизской Республике Мубариз Джафаров, почетный президент Общественного объединения “Aзери” Акиф Алафердов и председатель Общественного объединения “Ирс” Хансывар Бахшалиев. В соответствии с планом мероприятий, проведение которых предусмотрено в Кыргызской Республике в рамках “Года Гейдара Алиева”, в Бишкеке состоялась научно-практическая конференция на тему “Родной язык – наше национальное достояние”. В конференции, организованной Общественным объединением “Ирс” совместно с Национальной комиссией по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, приняли участие представители Администрации Президента Кыргызской Республики, парламента страны (Жогорку Кенеш), Министерства науки и образования, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, Ассамблеи народа Кыргызстана, Фонда Чингиза Айтматова, деятели науки обеих стран и активисты азербайджанской диаспоры. На конференции выступил председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбек Осмоналиев.

Ф.Мурадов преподнес в качестве дара экс-спикеру парламента Кыргызстана, Герою Кыргызской Республики Медеткану Шеримкулову книгу “Любимые музыкальные произведения Гейдара Алиева”, состоящую из самых любимых песен великого лидера. В рамках визита также состоялась встреча Ф.Мурадова с председателем Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при Президенте Кыргызской Республики Каныбеком Осмоналиевым. На встрече гость был подробно проинформирован о деятельности комиссии. Отмечено, что в настоящее время официальными государственными языками в Кыргызстане являются два языка (кыргызский и русский), что проводится работа по подготовке нового законопроекта, предусматривающего изменение данной ситуации. Председатель комиссии с удовлетворением отметил, что на основании Меморандума о взаимопонимании, подписанного с Государственным комитетом по работе с диаспорой, проводится цикл мероприятий с азербайджанской диаспорой и поделился приятными впечатлениями от поездки в город Шуша.