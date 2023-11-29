Российский депутат провокационно высказался о Казахстане. И получил жесткий ответ

Депутат парламента Казахстана Марат Башимов резко отреагировал на высказывание российского депутата Евгения Федорова о том, что Казахстан – «территория не вполне законного характера». Казахстанское издание «Курсив» передает, что Башимов заявил, что у Федорова «интеллект 13-летнего мальчика», и посоветовал ему лечить «психологические травмы у психиатра».

29 ноября депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью «Газете.ru» назвал Казахстан территорией «не вполне законного характера» и отметил, что участников «Народного совета Петропавловска» нужно было судить не за сепаратизм, а за экстремизм.

Депутат Марат Башимов заявил, что Федоров, уже известный своими «лживыми, провокационными высказываниями» в адрес суверенитета и территориальной целостности Казахстана, снова «решил похайповать»: «Во-первых, он прокомментировал приговор участникам так называемого «Народного совета Петропавловска», которых вполне заслуженно осудили за сепаратизм. Во-вторых, назвал Казахстан «территорией не вполне законного характера».

«Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика. Словоблудие Федорова противоречит истории. Он нагло манипулирует фактами, умышленно умалчивает о том, каким образом проходил процесс распада СССР. При этом Федоров выступает против официальной политики своего же президента».

Депутат считает «неуместными подобные комментарии со стороны представителей российской законодательной власти». Они, по его мнению, «прежде всего вредят позиции России как ключевого и стратегического партнера» Казахстана.

«Все психологические травмы Федорова и ему подобных необходимо решать не в СМИ и парламенте, а на кушетке у психиатра», – рекомендует Башимов.

Депутат добавил, что Казахстан полностью делимитировал границы со своими соседями. «У нас нет комплексов перед нашим советским прошлым. Мы обрели независимость и получили международное признание.

Я призываю своих российских коллег думать, прежде чем выступать на очень тонкие политические темы. Ваши воспоминания об общем советском прошлом давным-давно остались лишь в учебниках истории», – добавил депутат.

«Курсив» напоминает, что 28 ноября четыре активиста, которые создали «Народный совет трудящихся Петропавловска», получили сроки от семи до девяти лет по статье о сепаратизме. Их судили за то, что они заявляли о «фиктивности правовой основы корпорации Республики Казахстан», непринятии удостоверения личности и гражданства страны, назвали условия жизни в стране неблагоприятными и провозгласили независимость, самостоятельность и суверенитет от государства.

Федоров не первый раз высказывается о Казахстане. В 2020 году он вместе с другим депутатом Госдумы Вячеславом Никоновым заявил, что «территория Казахстана — подарок России». По словам Федорова, Казахстан часть территорий получил в аренду, а после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Депутат также выступил за «восстановление единого государства с Казахстаном».

После этих высказываний МИД Казахстана вручил российскому дипломату ноту протеста. В 2021 году глава МИД России Сергей Лавров назвал высказывания российских депутатов о Казахстане «сомнительными» и подчеркнул, что каких-либо провокационных заявлений «от тех лиц, которые определяют политику России по отношению к Казахстану, никогда не звучало и не прозвучит».