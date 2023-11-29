В администрации президента США Джо Байдена предупредили турецких чиновников, что Анкара служит «финансовым убежищем для ХАМАС» и «торговым центром для российской военной машины», пишет The Wall Street Journal.

С осуждением Турции выступил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон. «Будет очень плохо, если какие-либо будущие атаки ХАМАС окажутся связаны с привлечением средств, осуществленным в Турции», - заявил он.

Как пишет газета, официальные лица США встретились на этой неделе с руководителями турецких банков на закрытых брифингах. Американская сторона поставила условие: турецкие банки обязаны прекратить «финансирование терроризма и предполагаемое отмывание денег», чтобы сохранить доступ к финансовым рынкам, работающим в долларах США.

Американское издание пишет, что война в Газе прервала кратковременное потепление в американо-турецких отношениях после того, как Эрдоган усилил критику поддержки Западом Израиля и растущего числа погибших в Газе.