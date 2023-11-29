На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на улице Мир Джалала, 145 в Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия прибыли силы Государственной противопожарной службы МЧС и Бакинского регионального центра. Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар на кухне квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома был потушен в короткие сроки.

В связи с задымлением во время пожара из соседних квартир силами МЧС были эвакуированы 15 жильцов.