Важные переговоры Сахиля Бабаева в Сербии

Делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым, сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, находится с визитом в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как отметил Сахиль Бабаев на встрече с министром труда, занятости, ветеранов и социальных дел Сербии Николой Селаковичем, благодаря политической воле и усилиям президентов Азербайджана и Сербии отношения между двумя странами развиваются и вышли на уровень стратегического партнерства.

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Сербией расширяется в различных сферах.

Селакович, в свою очередь, выразил удовлетворение расширением отношений с Азербайджаном - стратегическим партнером Сербии, подчеркнув, что прилагаются усилия для успешного развития этих отношений и в предстоящие годы.

На встрече обсуждалась реализация протокола, подписанного по итогам 7-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией в апреле этого года в Белграде.

Также обсуждались вопросы увеличения двусторонних и транзитных грузопотоков, продвижения взаимных инвестиций, реализации новых совместных проектов, расширения сотрудничества в сферах труда, занятости и социальной защиты.