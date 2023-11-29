Мишустин поздравил Али Асадова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщает пресс-служба российского правительства.
«Михаил Мишустин поздравил Али Асадова с днем рождения. Главы правительств обсудили также актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества», - говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено активизации взаимодействия в рамках СНГ, отмечается в сообщении.
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