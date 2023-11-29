В Баку продолжается 36-й по счету чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Сегодня, во второй день соревнований, завершился турнир по вольной борьбе. Сборная Азербайджана, возглавляемая Фирдовси Умудовым, с 5 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой наградой заняла 1-е общекомандное место.

Сегодня золотую награду завоевал Орхан Аббасов (79 кг), серебро у Джейхуна Алиева (61 кг), бронза в активе Фарида Джаббарова (86 кг).

Напомним, вчера финальные поединки выиграли Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг).