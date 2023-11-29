Выборов до конца войны в Украине не будет

Решение было сформулировано в документе под названием «Выводы, принятые во время девятого «Диалога Жана Моне», на который ссылается «Страна».

Все фракции и группы Верховной Рады Украины приняли решение отложить проведение парламентских и президентских выборов в Украине до завершения военных действий.

В нем говорится, что выборы не будут проведены ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Один из участников мероприятия, замглавы фракции «Батькивщины» Сергей Соболев отметил, что инициатива подписания декларации о недопущении выборов в военное время была предпринята для предотвращения возможного раскола страны и нации.

Источник, близкий к руководству парламентской фракции «Слуга народа», отметил, что данное решение станет дополнительным препятствием для сценария проведения выборов до завершения войны.

«Диалог Жана Моне за мир и демократию» — инструмент, разработанный Европарламентом, который сочетает в себе парламентскую медиацию и диалог. Проект документа «Выводы, принятые во время девятого «Диалога Жана Моне» был сформирован на встрече с Европарламентом, которая проходила с 10 по 12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области.