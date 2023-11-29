Пилоты - победители FIA приедут в Баку

8 декабря в Баку впервые состоится церемония награждения FIA (Международная автомобильная федерация) - FIA Prize-Giving Ceremony. С этой целью запланирован приезд в столицу Азербайджана пилотов - победителей 2023 года.

Пилоты-победили Макс Ферстаппен (победитель Формулы-1), Йохан Кристофферссон (чемпион FIA Rallikross), Паоло Ипполито (чемпион мира Mondokart.com FIA Kartıng) и другие подтвердили свое участие в церемонии награждения в Баку.

Прямую трансляцию церемонии награждения из Баку можно будет посмотреть на канале FIA в YouTube.

Церемония награждения FIA проводится с 2011 года и считается одним из зрелищных событий года в мире спорта. FIA Prize-Giving Ceremony начинается по завершении Генассамблеи FIA. На церемонии вручаются награды в различных номинациях по автоспорту.

Ранее Prize-Giving Ceremony проходила в Монако, Нью-Дели, Стамбуле, Париже, Дохе, Вене, Санкт-Петербурге, Женеве и Болонье. Церемония награждения FIA в Баку также обещает незабываемые и зрелищные моменты.