В Тбилиси задержали одного из организаторов «Русского марша»

Бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин сообщил в Telegram, что его задержала грузинская полиция в аэропорту Тбилиси при сходе с самолета.

Он заявил, что полицейские отказались по-русски назвать причину задержания. «Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета. Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна. Разбираемся. Распространите»,— написал националист.

44-летний Дмитрий Демушкин — председатель признанных в РФ экстремистскими и ликвидированных националистических организаций «Славянский союз», «Славянская сила» и «Русские». Он организовывал «Русские марши», был участником националистических протестных акций и митингов.