Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:21

После того, как власти Армении начали выдвигать России один демарш за другим, Москва ответила Еревану экономическим «кнутом». Как сообщал haqqin.az, вот уже почти неделю армянские фуры, поставляющие экспортные товары на российский рынок, простаивают в многокилометровой очереди на грузино-российской границе, выстроившейся перед контрольно-пропускным пунктом «Верхний Ларс». Их либо не пропускают через границу, либо вообще разворачивают обратно под предлогом несоответствия грузов санитарным нормам.

Официальный Ереван, изначально не желавший признавать, что проблема эта по существу является скрытой формой политического давления, наконец-то назвал «странными» шаги, предпринимаемые российской стороной, и созывает экстренное заседание в рамках Евразийского экономического союза, членом которого является Армения. Такой же «странной» была ответная реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая впервые за долгое время не сказала об Армении на брифинге для журналистов ни одного плохого слова, хотя до вчерашнего постоянно изгалялась по адресу Еревана, то сравнивая Никола Пашиняна с «плохим танцором», то преподнося «потерю» Карабаха как результат договоренности властей Армении с Западом. Судя по всему, отказ Захаровой говорить об Армении в негативном ключе был связан со встречей в столице Северной Македонии Скопье глав МИД России и Армении в рамках ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Захарова поделилась в своем Telegram-канале информацией и фотографией с этой встречи, не раскрыв, правда, подробностей переговоров.

Отметим, что встреча Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова проходит впервые за довольно долгое время. Как известно, армянская сторона неоднократно бойкотировала инициативы Москвы о проведении трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана, Армении и России. Мирзоян также бойкотировал встречу министров иностранных дел ОДКБ и СНГ, явно избегая переговоров с российским коллегой. Любопытно, что от резких пассажей в сторону Еревана воздержалась не только Мария Захарова, но и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, поприветствовавший достигнутое недавнее соглашение Армении и Великобритании о двустороннем сотрудничестве в военной сфере. «Армения — суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразными, - отметил, в частности, Песков, которого цитирует «Коммерсантъ». - У нас с Арменией свои отношения. И, безусловно, Армения — это дружественная страна, это наш союзник. И мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений».

Напомним, соглашение о сотрудничестве в военной сфере на 2023–2024 годы между Арменией и Великобританией было подписано в Лондоне 29 ноября в ходе шестых по счету двусторонних оборонных стратегических консультаций, на которых армянскую делегацию представлял начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Левон Айвазян. Казалось бы, начало официального военного сотрудничества Армении с Великобританией, чьи нынешние отношения с Россией очень близки по духу к временам холодной войны, должно было лишь усилить гнев официального Кремля. Однако использованная Песковым в отношении Еревана фраза «суверенная страна» создает впечатление, что Россию вообще не беспокоит сотрудничество армян с ненавистными бритами, поскольку Москва по-прежнему видит в Армении своего союзника.