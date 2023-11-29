Азербайджан на заседании ОПЕК+. Что решили

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял участие в 36-м заседании министров стран-членов и не членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которая прошла в режиме онлайн.

На встрече была достигнута договоренность, что Бразилия присоединится к ОПЕК+ с января 2024 года. Министры рассмотрели вопрос о квотах добычи Анголы, Конго и Нигерии на следующий год. Так, ежедневная добыча нефти в 2024 году составит 1 110 000 баррелей - в Анголе, 277 000 баррелей - в Конго и 1 500 000 баррелей - в Нигерии.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что в результате солидарности и рационального регулирования в 2023 году на глобальном нефтяном рынке наблюдается удовлетворительная ситуация. По словам министра, на заседании подчеркнута важность деятельности стран ОПЕК и не-ОПЕК на основе консенсуса, принятые решения направлены на сохранение стабильности на нефтяном рынке.

Квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2024 год сохраняется на уровне 551 тыс. б/с.

Саудовская Аравия продлит в первом квартале следующего года добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с. Россия в аналогичный период увеличит снижение поставок на внешние рынки до 500 тыс. б/с.

Кувейт объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года в объеме 135 тыс. б/с. Это ограничение будет сделано в дополнение к уже действующему до конца следующего года добровольному сокращению в объеме 128 тыс. б/с.

В течение января-марта 2024 года добыча Алжира будет находиться на уровне 908 тыс. б/с. Кроме того, Оман увеличит добровольное сокращение добычи нефти за указанный период на 42 тыс. б/с - в дополнение к действующему в 40 тыс. б/с.

Следующая встреча в рамках ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.