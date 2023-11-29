Мирзоян: Баку и Еревану надо «финализировать мирный договор»

Армения готова к встрече с Азербайджаном для «финализации» мирного договора и готова предпринимать практические шаги для улучшения ситуации в сфере безопасности на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в Скопье.

«Армения сохраняет готовность к переговорам. Нам надо… финализировать мирный договор», - сказал он.

Мирзоян напомнил, что Армения выступает за заключение мирного соглашения на основе некоторых принципов: взаимном признании Баку и Ереваном территориальной целостности друг друга; делимитации, а затем и демаркации границ на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года о принципах и целях СНГ; открытии коммуникаций в регионе на основе признания суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран.