Новые власти Аргентины сказали «нет» БРИКС

Правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея не планирует вступать в БРИКС. Об этом заявила советник Милея по внешней политике и его будущий глава МИД Диана Мондино.

«Аргентина не войдет в БРИКС», - написала она в соцсети X.

Милей ранее заявлял, что не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время обещал не мешать частному бизнесу вести дела с ними. Мондино в конце октября сообщила, что альянс «Свобода наступает» сейчас не видит смысла в участии Аргентины в деятельности БРИКС, куда страна была принята по итогам прошедшего в августе саммита объединения. При этом Мондино не исключила изменения позиции.