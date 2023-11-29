Евродепутатам посоветовали не говорить с Азербайджаном на языке угроз

Тот факт, что в отчетах приводится большое количество устаревшей, уже не используемой даже Арменией терминологии, дает основания говорить о том, что Европарламент не имеет представления о реалиях в регионе. Напоминаем коллегам из Европарламента, что совершенно нелогично ссылаться на такие оставшиеся в прошлом понятия, как «нагорно- карабах ский конфликт» и «Лачинский коридор».

В заявлении, в частности, говорится, что «комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса решительно отвергает противоречащие международному праву, неэтичные и направленные против суверенитета и территориальной целостности нашей страны… предвзятые заявления, содержащиеся в принятых 29 ноября 2023 года комитетом по внешним связям Европарламента годовых отчетах – «О реализации общей политики безопасности и обороны» и «О реализации общей внешней политики и политики безопасности».

Далее в документе говорится, что «призыв депутатов Европарламента о размещении находящейся в Армении миссии Евросоюза на территории Азербайджана недопустим как попытка привнести на Южный Кавказ опасное геополитическое соперничество и свидетельствует о том, что они стали инструментом враждебной деятельности определенных кругов против Азербайджана.

Авторам этих отчетов хорошо известно, что именно Армения не выполняла обязательства, предусмотренные в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, в частности, касательно полного вывода вооруженных сил Армении из Карабаха. Однако разрушительные действия Армении долгое время не осуждались комитетом по внешним связям Европарламента».

В заявлении комитета Милли Меджлиса также говорится, что «в отмеченных выше документах восстановление Азербайджаном своего суверенитета над международно признанной территорией Карабаха в рамках антитеррористических мероприятий называется «военной агрессией». Столь же показательны делаемые в этих же документах призывы к введению против Азербайджана санкций на основе утверждений о нарушении Азербайджаном международных норм. Все это явственно указывает на основанный на двойных стандартах и диктуемый религиозными и этническими предпочтениями подход комитета по внешним связям Европарламента, а также его коррумпированности. Азербайджан не спрашивает чьего-либо разрешения на проведение операции с целью прекращения существования «серых зон» на собственных суверенных территориях.

Комитет Милли Меджлиса также указал на тот факт, что, «выражая озабоченность в связи с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана, утверждая, что их права нарушены, комитет ЕП своим молчанием об изгнании сотен тысяч азербайджанцев из Армении, а также с оккупированных азербайджанских территорий, о совершении Ходжалинского геноцида и игнорировании Арменией резолюций Совета Безопасности ООН вновь доказывает приверженность политике азербайджанофобии и исламофобии».

«…Что касается содержащихся в упомянутых документах призывов депутатов к прекращению договоренности в энергетической сфере и переговоров по новому соглашению о партнерстве с Азербайджаном, то наши европейские коллеги должны понимать, что разговор с Азербайджаном на языке угроз ни к чему не приведет. Комитет по международным и межпарламентским связям Милли Меджлиса заявляет, что упомянутые клочки бумаги, подготовленные комитетом по внешним связям Европарламента, не имеют юридической силы, и требует прекращения антиазербайджанской деятельности».