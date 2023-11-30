В статье издания, выдержки из которой приводит Unian, говорится, что Запад мог бы сделать гораздо больше, чтобы «расстроить Путина», использовать промышленные и финансовые ресурсы, которые затмевают российские. «Однако фатализм, самоуспокоенность и шокирующее отсутствие стратегического видения мешают, особенно в Европе. Западу необходимо срочно избавиться от летаргии ради себя и ради Украины», - пишет издание.

У России впервые появились реальные шансы на победу в войне в Украине, и не в последнюю очередь благодаря нерешительности Запада в вопросе предоставления помощи и отсутствию стратегического видения. Так считает британский журнал The Economist.

«Причина, по которой победа Путина возможна, в том, что победа зависит от выносливости, а не от захвата территории. Ни одна армия не в состоянии вытеснить другую с земли, которую они в настоящее время контролируют. Контрнаступление Украины застопорилось. Поле битвы формирует политику. Импульс влияет на моральный дух. Если Украина отступит, инакомыслие в Киеве станет еще громче. На Западе также будут звучать голоса, говорящие, что отправлять Украине деньги и оружие – пустая трата времени. По крайней мере, в 2024 году Россия будет в более сильной позиции для борьбы», – говорится в статье.

Как считает The Economist, в следующем году у РФ будет больше дронов и артиллерийских снарядов, потому что ее армия разработала успешную тактику радиоэлектронной борьбы против некоторых украинских вооружений, и что Путин спокойно относится к большим потерям в своей армии.

«Путин получил беспилотники из Ирана и снаряды из Северной Кореи... Турция и Казахстан стали каналами поставок товаров, которые питают российскую военную машину. Западная схема по ограничению доходов от российской нефти… провалилась, поскольку параллельная торговая структура возникла за пределами досягаемости Запада. Цена нефти марки Urals из России составляет $64, что почти на 10% выше с начала 2023 года», - пишет британское издание.

Кроме того, президент РФ укрепил свои позиции внутри страны: «Простым россиянам, возможно, не нравится война, но они к ней привыкли. Элита ужесточила контроль над экономикой и зарабатывает много денег. Путин может позволить себе выплатить пожизненную зарплату семьям тех, кто сражается и умирает».

В то же время, считает The Economist, настроения в Киеве более мрачные из-за вероятных скандалов среди власти, а также проблем с коррупцией. Кроме того, хотя западные правительства утверждают, что они как никогда преданы Украине, опросы по всему миру показывают, что многие в этом сомневаются. Один из европейских политиков высказал мнение, что поддержка Украины в будущем на самом деле будет фрагментирована.

«К 2025 году Путин может начать испытывать напряжение от ведения войны. Россияне могут все больше возмущаться принудительной мобилизацией, инфляцией и перенаправлением социальных расходов на армию. Однако просто надеяться, что его режим рухнет, бессмысленно. Он может оставаться у власти в течение многих лет…» - пишет The Economist.

Планирование обороны Европы должно быть направлено на то, чтобы Путин не почувствовал слабости. «Лучшим способом сдержать Путина было бы, если бы Европа продемонстрировала свою решимость, показав прямо сейчас, что полностью привержена процветающей, демократической, ориентированной на Запад Украине», - пишет издание.