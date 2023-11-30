Самые дорогие города мира

Консалтинговое агентство Economist Intelligence Unit (EIU) опубликовало ежегодный рейтинг дороговизны жизни в разных городах и странах. Исследование проводилось в 173 городах мира, замерялись цены на более чем 200 продуктов и услуг.

В соответствии с этим рейтингом, в среднем за год цены выросли на 7,4% в годовом выражении в местной валюте, это меньше, чем в прошлом году, когда средний показатель роста цен составлял 8,1%, но все же значительно выше тенденции 2017-2021 годов.

На первом месте по дороговизне жизни в девятый раз находится Сингапур. Цюрих разделяет первое место с Сингапуром, опережая Нью-Йорк, который опустился на третье место.

В первой десятке два азиатских города (Сингапур и Гонконг), четыре европейских (Цюрих, Женева, Париж и Копенгаген), три города США (Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Сан-Франциско) и Тель-Авив (Израиль).

В этом году в исследовании не учитывался воюющий с Россией Киев и сражающийся с гиперинфляцией Каракас. Москва и Санкт-Петербург сильно упали в рейтинге дороговизны жизни из-за значительного ослабления рубля.