Глава МИД обратил внимание, что на территории Азербайджана находилась армянская армия из 10 тысяч солдат, оснащенная тяжелым наступательным вооружением: «Это является грубым нарушением взятых Арменией на себя обязательств. Ни одна страна не станет терпеть подобного на своей территории, Азербайджан не стал исключением».

Несмотря на устные заявления и признание суверенитета Азербайджана, Армения стремилась выиграть время для реванша, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 30-м заседании Совета МИД ОБСЕ, которое проходит в столице Северной Македонии Скопье.

Байрамов напомнил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий в сентябре этого года Азербайджан смог полностью восстановить свой суверенитет и территориальную целостность.

«Отсутствие мирного решения было вызвано вопиющим игнорированием Арменией и неадекватными действиями посредников. Несмотря на обсуждение проблем в частном порядке, эти посредники предпочли быть избирательными в своей публичной позиции. Это создало иллюзию, что Армения может упорствовать в своей стратегии, делая вид, что ведет переговоры, одновременно активно участвуя в построении новых линий соприкосновения, установке мин на нашей территории и попытках манипулировать Азербайджаном посредством клеветнической кампании», - сказал Байрамов.

Глава МИД Азербайджана также в своем выступлении заявил, что ОБСЕ не смогла эффективно реализовать свой мандат в период бывшего армяно-азербайджанского конфликта, в постконфликтный период ряд стран - членов ОБСЕ, покровители Армении, все еще выступают с заявлениями, не отвечающими сегодняшним реалиям.

«ОБСЕ была единственной организацией, которой было поручено ликвидировать последствия агрессии Армении против Азербайджана. Однако… организация игнорировала наши законные призывы и мирилась со статусом оккупации азербайджанских земель», - сказал он.

Джейхун Байрамов также указал, что «Азербайджан призывал армян, проживавших в Карабахе, оставаться и интегрироваться на равных с гражданами Азербайджана правах». По словам министра, правительство Азербайджана впоследствии предприняло усилия по удовлетворению гуманитарных и социально-экономических потребностей местных жителей Карабаха, объявив комплексный план их будущей интеграции на основе азербайджанского гражданства, что является исключительно внутренним делом Азербайджана.

Байрамов, говоря о мирных переговорах с Арменией, заявил, что в этом направлении есть сложности и вызовы, обусловленные тем, что Ереван необоснованно замедляет данный процесс. Кроме этого, некоторые страны пытаются спроектировать на регион Южного Кавказа свои геополитические игры. «Армении потребовалось более двух с половиной месяцев, чтобы наконец представить свои комментарии по проекту соглашения, - сказал министр. - Несмотря на это, Азербайджан по-прежнему привержен скорейшему возобновлению прямых переговоров по подписанию мирного соглашения».

Глава азербайджанского МИД также сказал, что Баку предложил Еревану встретиться на общей государственной границе или в третьей стране, которая является непредвзятой и нейтральной. «Мы продолжаем твердо верить, что существует историческая возможность для Азербайджана и Армении установить хорошие отношения и мирно сосуществовать. Пора воспользоваться этим шансом», - добавил он.

Байрамов подчеркнул, что Армении необходимо осознать, что путь к миру лежит через двусторонний диалог и нормальные отношения с соседями: «Продолжение геополитического влияния со стороны других игроков контрпродуктивно, поскольку оно служит лишь поддержанию конфронтации и промедлению. Более широкое международное сообщество также несет ответственность за воздержание от провокационных действий и ослабление напряженности, в том числе внутри ОБСЕ. Я подтверждаю готовность Азербайджана к конструктивному взаимодействию в рамках ОБСЕ для преодоления существующих вызовов, ее функциональности и эффективности».