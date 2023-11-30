От Донбасса до западных территорий: Украина уходит в оборону

Президент сообщил, что встретился с представителями областных советов и военными, провел совещания по усилению фортификационных сооружений на всех основных направлениях — прежде всего на Марьинском и Авдеевском, а также на Купянском и на линии Купянск — Лиман, в Херсонской и в Запорожской областях, а также вся Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Киевская, Ровенская области и Волынь.

Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, сказал президент Владимир Зеленский. Его слова приводят украинские СМИ.

«Будем работать с партнерами для усиления наших защитных линий. Отдельное внимание будет уделяться строительству укрытий в школах, чтобы дети могли учиться хотя бы в смешанном режиме и офлайн», — сказал Зеленский.

Также президент Украины сообщил, что защитные сооружения будут строить по всей границе с РФ и Беларусью.

«Надлежащее обустройство оборонительных рубежей должно стать приоритетным вопросом, в частности во фронтовых областях», — отметил президент.