Дочь пропагандиста Соловьева против, а гей Красовский «смиряется»

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Дочь российского пропагандиста, телеведущего Владимира Соловьева Екатерина выступила против признания экстремистским «международного движения ЛГБТ». Об этом пишет The Insider. «Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот. Несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими, а ХАМАС устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла бы уже стошнило от перенасыщения. Напоминаю, что за домашнее насилие у нас все еще просто штрафы», — написала в соцсетях Соловьева. Также после решения суда она написала в своем Telegram-канале: «Мгла, товарищи. Продолжаем светить».

The Insider приводит и реакцию на решение российского Верховного суда журналиста Russia Today Антона Красовского, несколько лет назад совершившего каминг-аут. По его словам, он «видел сотни людей, получавших деньги только за то, что они геи», и что «нет ничего стыднее, чем брать деньги за свое унижение». Сам же Красовский считает, что решение признать ЛГБТ экстремистским движением его не унижает. «Я не унижаюсь. Я смиряюсь. Есть в каждом обороте исторического колеса что-то одинаковое, что заставляет нас смиряться. Что-то, что кажется кому-то несправедливым, но что заставляет это колесо крутиться», - написал он, перепостив, кроме того, публикацию националиста Егора Холмогорова о том, что «ЛГБТ представляют реальную общественную опасность».