Как сообщили в МИД Азербайджана, на встрече обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Соединенным Королевством на двусторонней и многосторонней основе. Главной темой стали перспективы развития сотрудничества между странами в политической, экономической сферах, в области безопасности, взаимных инвестиций и других направлениях, а также нынешняя ситуация в регионе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 30 ноября в рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ провел встречу с госминистром по вооруженным силам Минобороны Великобритании Джеймсом Хиппи.

Байрамов проинформировал противоположную сторону о повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов на полях СМИД ОБСЕ в Скопье также встретился с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравиньо. Стороны обменялись мнениями о новых перспективах сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе, ситуации в регионе, а также мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Министр Джейхун Байрамов пригласил португальские компании принять участие в проектах возобновляемой энергии в Азербайджане. Байрамов подробно проинформировал португальского коллегу о нынешней ситуации в регионе после антитеррористических мероприятий в сентябре этого года.

Констатировав, что после полного восстановления суверенитета Азербайджана появились реальные шансы для подписания мирного соглашения, Байрамов выразил надежду, что Армения позитивно оценит эти исторические возможности.