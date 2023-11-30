Насыщенные переговоры Байрамова в Скопье фото
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 30 ноября в рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ провел встречу с госминистром по вооруженным силам Минобороны Великобритании Джеймсом Хиппи.
Как сообщили в МИД Азербайджана, на встрече обсуждалось сотрудничество между Азербайджаном и Соединенным Королевством на двусторонней и многосторонней основе. Главной темой стали перспективы развития сотрудничества между странами в политической, экономической сферах, в области безопасности, взаимных инвестиций и других направлениях, а также нынешняя ситуация в регионе.
Байрамов проинформировал противоположную сторону о повестке нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Джейхун Байрамов на полях СМИД ОБСЕ в Скопье также встретился с министром иностранных дел Португалии Жоао Гомешем Кравиньо. Стороны обменялись мнениями о новых перспективах сотрудничества на двусторонней и многосторонней основе, ситуации в регионе, а также мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.
Министр Джейхун Байрамов пригласил португальские компании принять участие в проектах возобновляемой энергии в Азербайджане. Байрамов подробно проинформировал португальского коллегу о нынешней ситуации в регионе после антитеррористических мероприятий в сентябре этого года.
Констатировав, что после полного восстановления суверенитета Азербайджана появились реальные шансы для подписания мирного соглашения, Байрамов выразил надежду, что Армения позитивно оценит эти исторические возможности.
Джейхун Байрамов встретился и с президентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Каумой. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества с Азербайджаном в рамках ПА ОБСЕ и основные вопросы повестки дня: текущая ситуация в регионе, возможный вклад ПА ОБСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. На встрече также была донесена позиция Баку по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и в связи с подписанием мирного соглашения. Была представлена подробная информация о минной угрозе со стороны Армении.
Отмечено, что ПА ОБСЕ может стать эффективной платформой для установления доверия между делегациями двух стран.