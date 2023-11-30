Рухнула выручка крупнейших нефтегазовых компаний России

«Это произошло из-за ухудшения ценовой конъюнктуры и снижения объемов экспорта нефти на фоне ужесточения санкций, перестройки логистических цепочек и финансовых потоков», — говорится в обзоре.

Выручка крупнейших российских экспортеров нефти и газа сократилась на 41% за январь - сентябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Банк России в «Обзоре финансовой стабильности», представленном 30 ноября. Об этом пишет The Moscow Times.

За первые девять месяцев 2023 года объем экспорта нефти по системе «Транснефти» сократился на 8%, а средняя цена сорта Urals упала на 26%, отмечает ЦБ.

«Введение потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты привело к ускорению переориентации экспортных потоков в Азию и Африку, что вызвало удорожание логистики и транзакционных издержек. Кроме того, сохраняются риски введения вторичных санкций, затрагивающих работу нефтяной отрасли», — заявили в российском ЦБ.

В январе - сентябре 2023 года крупнейшие российские экспортеры нефти и газа сократили объем чистых продаж иностранной валюты на 58%, что «оказало влияние на баланс спроса и предложения валюты на внутреннем рынке», добавили авторы обзора.