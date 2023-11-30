Как проходит освобождение израильских заложников

«По информации, предоставленной МККК, шестеро похищенных израильтян были переданы им и направляются в Израиль», - заявили в ЦАХАЛ.

Ранее 30 ноября ЦАХАЛ подтвердил, что двое заложников были отпущены боевиками ХАМАС и через посредников из МККК были успешно доставлены на территорию Израиля. При этом представитель ХАМАС сообщил AFP, что в общей сложности в течение 30 ноября Израилю будут возвращены 10 заложников. Израиль со своей стороны должен освободить из тюрем еще 30 палестинских заключенных.

МИД Катара заявил, что освобожденные в среду две гражданки России считаются частью состоявшегося 30 ноября обмена между Израилем и ХАМАС. В четверг палестинская группировка освободила восьмерых израильтян (сначала двух, а затем еще шестерых). С учетом переданных Израилю в среду Ирины Тати и Елены Труфановой число возвращенных заложников достигло десяти, сообщает Катар.

Без учета освобожденных вечером шестерых заложников, за время перемирия ХАМАС отпустил 72 израильских женщин и детей, а также около 30 других заложников из других стран, напоминает AFP.

Режим прекращения огня ранее был продлен еще на одни сутки 30 ноября. По данным источников AFP, ХАМАС согласен продлить временное перемирие еще на сутки. О достигнутых договоренностях по состоянию на вечер 30 ноября не сообщалось.

Помимо освобождения заложников условия временного перемирия предполагают приостановку полетов израильской авиации над сектором Газа на шесть часов в день, ежедневный пропуск во все районы сектора 200 грузовиков с гуманитарной помощью и медикаментами, а также четырех грузовиков с топливом. Изначально перемирие заключалось 24 ноября сроком на четыре дня, но с тех пор продлевалось.