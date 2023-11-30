Американцы оказывают на Израиль давление

Израиль должен реализовать план защиты мирных палестинцев в секторе Газа, прежде чем возобновлять крупные военные операции в анклаве. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве по итогам визита в еврейское государство.

«Необходимо, чтобы Израиль действовал в соответствии с международным гуманитарным правом и законами войны, даже если против него действует террористическая группировка, которая их не соблюдает, - сказал Блинкен. - На состоявшихся встречах с премьер-министром и должностными лицами Израиля высокого ранга я ясно дал понять, что Израиль, прежде чем возобновлять масштабные боевые действия, должен реализовать гуманитарный план защиты гражданского населения, который минимизирует гибель невинных палестинцев».

«Это означает принятие более эффективных мер для защиты жизней гражданских лиц, в том числе путем точного и ясного определения территорий и мест в южной и центральной частях Газы, где они могут находиться в безопасности и не на линии огня. Это означает, что нужно избегать новых значительных перемещений гражданских лиц в Газе. Это означает, что нужно избегать повреждения жизненно важной инфраструктуры, включая больницы, электростанции, объекты водоснабжения, - добавил Блинкен. - И это означает предоставление гражданскому населению, перемещенному в южную часть сектора Газа, возможности вернуться в северную, как только позволят условия».

«Не должно быть внутреннего перемещения на продолжительный срок. Все это можно сделать таким образом, чтобы у Израиля по-прежнему была возможность достичь своих целей», - считает госсекретарь.