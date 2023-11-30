У Байдена «есть код». Он позволит «взорвать мир»

Президент США Джо Байден пошутил, что у него есть код, позволяющий «взорвать мир». Об этом он сказал во время посещения завода южнокорейской компании CS Wind в Колорадо (США).

На этом завод производят турбины для ветряных электростанций. Во время общения с рабочими он коснулся темы ядерного потенциала США.

«Послушайте, мой морской пехотинец несет это («ядерный чемоданчик»). У него есть код, позволяющий взорвать мир. У тебя же в руках не ядерное оружие?» — пошутил Джо Байден с рабочим завода, держащим в руках фабричное оборудование.