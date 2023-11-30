Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:28

На разных исторических этапах лидеры государств зачастую произносят фразы, которые запоминаются надолго. Причем запоминаются по разным причинам: одни несут в себе глубокий смысл, побуждая народ на новые достижения, другие же оказываются настолько лишенными смысла… Как заявил на недавнем заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС) президент РФ Владимир Путин, суверенное развитие страны, ее экономики и социальных услуг должно нести благополучие всем российским гражданам и семьям. То есть, экономика должна быть справедливой. Но при этом российский лидер подчеркнул, что речь вовсе не идет о примитивной уравниловке.

Справедливость, по словам президента Путина - это, прежде всего, достойные условия жизни, современные объекты культуры, здравоохранения, спорта… Это квалифицированная, хорошо оплачиваемая работа, высокий общественный престиж рабочего, инженера, учителя, врача, художника, деятеля культуры, предпринимателя, словом, каждого добросовестного специалиста, каждого мастера. Это - равные и широкие возможности для учебы, жизненного старта и самореализации молодежи. Несмотря на то, что понять, как при несправедливой политике может быть справедливой экономика, мы не станем углубляться в смысловые нюансы, а просто проведем историческую параллель между заявлением нынешнего президента Российской Федерацией и легендарной фразой генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, который сорок лет назад, с трибуны XXVI съезда КПСС, сказал: «Экономика должна быть экономной — таково требование времени». Советские пропагандисты тех приснопамятных лет взяли на вооружение только первую часть тезиса, превратив его в лозунг. При первом прочтении эта часть звучала несколько тавтологично, однако грамотным людям смысл этих слов был ясен и без разъяснений пропагандистов.

Люди, разбиравшиеся в нюансах экономики, сразу сообразили, что система «развитого социализма» начинает давать сбой. Ведь уже тогда дефицит целого ряда товаров носил в СССР хронический характер. Хотя, в целом, в благополучной Москве, где совсем недавно прошла Олимпиада-80, полки продовольственных магазинов еще кое-как заполнялись, однако очереди за продуктами выглядели просто пугающе. Ну, а в далекой от «златоглавой» глубинке, уже вовсю лютовала талонная система, то есть, нормированный отпуск самых необходимых продуктов питания. Стоит ли удивляться тому, что народ встретил слова высшего руководителя страны с сарказмом, в котором сквозили нотки обреченности? В простой советской среде, привыкшей в условиях тотального дефицита заменять шампуни хозяйственным мылом и использовать вместо туалетной бумаги старые газеты, лозунг «Экономика должна быть экономной» быстро превратился в шутку, которую люди повторяли с горькой улыбкой. Словом, как сказали бы сегодня, чистый мем. Верно распознав, к чему все идет, люди бросился закупать и складировать на антресолях и застекленных балконах продукты первой необходимости – гречку, рис, сахар…. Так, на всякий случай!