Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось. Снова война видео, фото; обновлено 10:44
Утром канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что ХАМАС нарушил условия перемирия. Уточняется, что ХАМАС не выполнил обязательства по освобождению всех похищенных женщин и сегодня произвел ракетный обстрел Израиля, передает Al Jazeera.
В документе подчеркивается, что в ответ на возобновление боевых действий Израиль продолжит выполнение своих военных целей: освобождение всех пленных, уничтожение ХАМАС и обеспечение безопасности своих граждан от угроз со стороны Газы.
По информации израильских официальных лиц, вещавших по армейскому радио, новый список лиц, подлежащих освобождению, Израиль не получил.
Между тем официальные представители ХАМАС сообщают об израильских авиаударах по южной части Газы, включая район Абассан к востоку от Хан-Юниса. Отмечается также удар по жилому дому в северо-западной части города Газа.
Из сектора Газа слышны громкие непрерывные взрывы, в небе виднеется черный дым.
Министерство здравоохранения, находящееся под управлением ХАМАС, сообщает о трех погибших в результате израильских воздушных налетов в Рафахе, расположенном на юге анклава.
Бои в Газе возобновились pic.twitter.com/jQKwWOPyKe— Bellman13 (@Bellman138) December 1, 2023
*** 09:37
Вооруженные столкновения идут между израильскими военными и силами «палестинского сопротивления» на севере и в центральной части сектора Газа, утверждает ливанский телеканал Al Mayadeen.
По его данным, интенсивные боестолкновения идут в центральной части сектора Газа «между палестинским сопротивлением и оккупационными [израильскими] силами».
Также телеканал сообщает о бомбардировке северной части сектора Газа самолетами ВВС Израиля и о том, что ЦАХАЛ ведет массированный артиллерийский обстрел северного, центрального и восточного районов палестинского анклава.
* * * 09:25
Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся 27 и 29 ноября, истекло в девять утра по бакинскому времени.
По истечении официального перемирия стороны так и не сообщили о его продлении. ЦАХАЛ заявил о возобновлении боев в секторе Газа. «ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля возобновила боевые действия», — говорится в сообщении.
За час до конца перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, которую удалось сбить. В Сдероте и прилегающих районах прозвучали сирены ракетной тревоги.
О том, что перемирие может быть продлено еще на одни сутки, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. Близкий к ХАМАС источник AFP также заявлял о готовности палестинской группировки продлить перемирие. По его словам, посредники прилагают значительные усилия, чтобы добиться еще одного дня временного прекращения огня.
Перемирие между Израилем и ХАМАС началось утром 24 ноября. Изначально оно было согласовано на четыре дня, однако 27 ноября его продлили еще на два, а 29 ноября — еще на сутки. Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети). Всего с начала перемирия были освобождены около 90 заложников со стороны ХАМАС и более 180 заключенных из израильских тюрем.