Утром канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что ХАМАС нарушил условия перемирия. Уточняется, что ХАМАС не выполнил обязательства по освобождению всех похищенных женщин и сегодня произвел ракетный обстрел Израиля, передает Al Jazeera.

В документе подчеркивается, что в ответ на возобновление боевых действий Израиль продолжит выполнение своих военных целей: освобождение всех пленных, уничтожение ХАМАС и обеспечение безопасности своих граждан от угроз со стороны Газы.

По информации израильских официальных лиц, вещавших по армейскому радио, новый список лиц, подлежащих освобождению, Израиль не получил.

Между тем официальные представители ХАМАС сообщают об израильских авиаударах по южной части Газы, включая район Абассан к востоку от Хан-Юниса. Отмечается также удар по жилому дому в северо-западной части города Газа.

Из сектора Газа слышны громкие непрерывные взрывы, в небе виднеется черный дым.

Министерство здравоохранения, находящееся под управлением ХАМАС, сообщает о трех погибших в результате израильских воздушных налетов в Рафахе, расположенном на юге анклава.