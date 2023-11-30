Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 11:03

Как отметил президент Европейского совета Шарль Мишель, выступая в штаб-квартире Европейского оборонного агентства (EDA), в 2023 году военные расходы Евросоюза достигли около 270 миллиардов евро – беспрецедентная сумма, превышающая расходы предыдущего года, примерно, на 30 миллиардов.

По словам Мишеля, в 2022 году четверть общих расходов ЕС на оборону, составивших почти 60 миллиардов евро, были направлены на инвестиции в оборонную промышленность. «А это означает, - отметил президент Европейского совета, - что в ближайшие десять лет мы сможем инвестировать в укрепление обороной промышленности Евросоюза не менее 600 миллиардов евро. Это может и должно стать переломным моментом. Так что, сегодня, учитывая войну на нашем континенте, мы можем гарантировать европейским производителям оружия долгосрочные контракты. И обращаясь к ним, я говорю: «Производите, а мы будем покупать!» Мишель подчеркнул, что на данный момент Евросоюз уже предоставил Украине беспрецедентную военную помощь - 27 миллиардов евро, которые были переведены через Европейский фонд мира и миссию военной помощи ЕС.

«Но нам нужно сделать больше, - заявил Мишель. - Больше ракет, больше боеприпасов, больше систем ПВО. И быстрее. Таковы наши обязательства перед украинским народом и гражданами Европы. Защищая Украину, мы защищаем себя. Мы работаем над тем, чтобы доставить в Украину один миллион артиллерийских боеприпасов. Да, это вызов, который займет немного больше времени, чем мы надеялись. Но это произойдет». В то же время, Шарль Мишель отметил, что государства-члены ЕС резко увеличили расходы на оборону еще до начала российского вторжения в Украину. По его словам, доля военных расходов некоторых стран составила в годовом исчислении более 12 процентов. «Наши приоритеты развития потенциала, изложенные в этом году государствами-членами ЕС, дают более четкую картину, - подчеркнул Мишель. - Это уникальная возможность сломать на военном рынке ЕС модель фрагментации спроса и предложения. Мы должны быть более последовательными и более эффективными».

"Европа кардинально меняет стратегию ответа на внешние угрозы, - отметил Андреас Умланд, аналитик стокгольмского Центра изучения Восточной Европы при Шведском институте международных отношений, комментируя по просьбе haqqin.az выступление Шарля Мишеля. - До сих проблема заключалась в том, что вопросы увеличения военного бюджета и помощи Украине принимал не Брюссель, а каждая странах ЕС в отдельности. Что дало возможность той же Венгрии бойкотировать военную поддержку Украины со стороны ЕС. Теперь все вопросы, связанные с обороноспособностью ЕС, включая принятие решений о помощи Украине, будут решаться единым европейским центром. И это закономерно: вторжение России в Украину и зверства ХАМАС в израильских поселениях привели к изменению стратегии европейской политики безопасности. Впервые после развала СССР Европа, почувствовав угрозу со стороны тоталитарных стран и террористических режимов, конкретно ставит вопрос об усилении своей военной мощи. То есть, отныне европейцы не будут, как раньше, надеяться на США. Во многом это связано еще и с тем, что в Брюсселе не исключают победу на предстоящих в 2024 году президентских выборах в США Дональда Трампа, для которого европейская безопасность не играет особо важной роли. Таким образом, объединенная Европа готовится стать самостоятельным военно-политическим фактором, не привязанным к НАТО и США. Все это, безусловно, в пользу Украины, поскольку, если победит Трамп и помощь США Киеву будет свернута, то ЕС сможет на должном уровне помочь Киеву». По словам Умланда, с каждым днем объединенная Европа все острее ощущает угрозу своей безопасности, исходящую от России, а потому, даже несмотря на неудачу контрнаступления ВСУ, продолжает наращивать военную поддержку Украины.

«Европейский военно-промышленный комплекс получил из Брюсселя четкий сигнал – «Работайте на полную мощь, чтобы Украина получила все виды вооружений, необходимые для победы», - отметил Андреас Умланд. Как следствие, пилоты ВСУ обучаются управлению истребителями F-16, Нидерланды передали свои боевые самолеты ВВС Украины, а Германия, Швеция, Польша и другие страны резко увеличивают поставки Киеву оружия. Помимо этого, в Европе приняли ряд важных решений, дающих основания полагать, что план, предложенный главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, будет реализован. В частности, ВСУ получит разнообразную новейшую военную технику и технологии, чтобы провести более успешное контрнаступление». Шведский эксперт также сообщил, что, несмотря на Координационный форум и формат Рамштайн, созданные Западом, национальные правительства, представленные в этих форматах, зависят от ситуаций внутри своих стран. «У кого-то выборы, где-то происходит смена правительства, поэтому сложно делать однозначные прогнозы, - объяснил Умланд. - Тем не менее, общая ситуация говорит о том, что украинская армия будет усиливаться и военно-технически, и военно-технологически. И Россия с этим ничего поделать не сможет, поскольку конкурировать с Западом в этих сферах она не в состоянии».

Эксперт с сожалением отметил, что эскалация напряженности в Израиле на какое-то время отодвинула на второй план помощь Украине. «Конечно, у Путина есть интерес, чтобы все внимание мирового сообщества сосредоточилось на Ближнем Востоке, а не на войне в Украине», - сказал он. Шведский аналитик убежден, что нападение ХАМАС на израильские поселения не обошлось без помощи Москвы. «Боевиков ХАМАС тренировала ЧВК «Вагнера», - считает он. - Несмотря на то, что сегодня много внимания уделяется конфликту Израиль-ХАМАС, эта вооруженное противостояние несопоставимо по масштабам с войной в Украине. Если в войну на Ближнем Востоке не включится Иран и «Хезболла», то ЦАХАЛу не потребуется внешняя военная помощь, и израильская армия сама прекрасно разберется с террористами ХАМАС. Израильская армия находится в превосходном состоянии, нет никакой необходимости ее модернизировать, как это требуется в отношении вооруженных сил Украины. Если же в войну против Израиля вступят третьи страны, то США впрямую включится в боевые действия на Ближнем Востоке, и тогда возможен определенный отток западной помощи в сторону Израиля. То есть, я не исключаю определенную конкуренцию за поддержку Запада между Израилем и Украиной. В то же время, если США включатся в войну на Ближнем Востоке, то продлится она недолго. В любом случае, следует признать, что в мышлении европейцев и американцев произошел геополитический сдвиг. Они стали больше осознавать фундаментальность войны в Украине и в секторе Газы, как часть конфликта между демократией и автократией, между террористами, которые убивают и берут заложники мирных людей, и странами, которые от них защищаются. Для Москвы просчитать последствие таких эскалаций очень сложно. Кремль оказался в одном лагере с ХАМАС, «Хезболлой» и Ираном. Для России это весьма негативный сценарий».