В Хатаинском районном суде рассмотрено представление следственного органа об избрании в отношении сотрудницы издания Abzas Media Наргиз Абсаламовой меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Бахтияра Мамедова было принято решение избрать в отношении Абсаламовой меру пресечения в виде ареста на три месяца. Ей предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана.

Напомним, 20 ноября был задержан директор Abzas Media Ульви Гасанлы. Ему предъявили обвинение в контрабанде иностранной валюты. 21 ноября главред издания Севиндж Аббасова (Вагифгызы) была задержана в бакинском аэропорту по возвращении из-за границы. Решением суда в отношении С.Аббасовой применена мера пресечения в виде ареста на 3 месяца и 29 дней, в отношении У.Гасанлы - арест на 4 месяца.