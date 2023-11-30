Azercell присоединился к Глобальному договору ООН

Помощник генерального секретаря и исполнительный директор Глобального договора ООН Санда Оджиамбо лично поздравила Azercell Telecom с участием в этой инициативе.

ООО Azercell Telecom присоединилось к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН) - крупнейшей международной инициативе в сфере устойчивого развития. Мобильный оператор будет способствовать принятию и реализации Целей устойчивого развития, а также политики корпоративной социальной ответственности (КСО).

Отметим, что Глобальный договор, основанный в 2000 году по инициативе ООН, является крупнейшей в мире сетью, объединяющей более 20 000 деловых и неделовых партнеров в более чем 160 странах в сфере корпоративной устойчивости. Основная цель участников Глобального договора - адаптировать свои стратегии и деятельность в соответствии с международно признанными принципами прав человека, трудовых прав, защиты окружающей среды и «Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Строящий свою мобильную инфраструктуру на основе последних технологических достижений, Azercell Telecom поддерживает развитие бизнес-экосистемы в стране в рамках стратегии корпоративной социальной ответственности, базирующейся на фундаментальных ценностях и направленной на значительное улучшение качества жизни людей путем применения инновационных решений.

Лидирующий мобильный оператор расширяет свою сеть по всей стране с применением «зеленых» технологий.

Подобные инициативы способствуют повышению уровня экологической осведомленности и достижению Целей устойчивого развития Азербайджана.

Участие в Глобальном договоре ООН рассматривается Azercell Telecom как уникальная стратегическая возможность для создания и продвижения инклюзивной и устойчивой инфраструктуры, основанной на инновациях, посредством тесного сотрудничества со специализированными международными учреждениями ООН, а также укрепления глобальной связи в области прав человека, окружающей среды, борьбы с коррупцией и трудового права.