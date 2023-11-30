В Москве горит рынок «Садовод» видео; обновлено 14:07

Два человека пострадали в результате пожара на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы, им оказана помощь. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В результате пожара на рынке «Садовод» двое пострадавших, им оказана медицинская помощь», - сказал собеседник агентства.

* * * 13:18

В Москве на рынке «Садовод» произошел пожар, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Согласно первоначальным данным, огонь охватил торговые палатки на 20-й линии.

Экстренные службы уже работают на месте происшествия, проводится эвакуация людей.

Собеседник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на месте наблюдается густой черный дым. «Силы и средства следуют на пожар по второму (повышенному) номеру сложности», — сказал представитель правоохранительных органов.