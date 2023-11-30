Два человека пострадали в результате пожара на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы, им оказана помощь. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В результате пожара на рынке «Садовод» двое пострадавших, им оказана медицинская помощь», - сказал собеседник агентства.