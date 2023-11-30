Байрамов рассказал генсеку ОБСЕ о двойных стандартах

30 ноября 2023 года в Скопье, в рамках 30-го заседания СМИД ОБСЕ, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, текущие вызовы организации, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Министр Байрамов подчеркнул необходимость соблюдения основных принципов международного права, включая территориальную целостность и суверенитет, а также выделил роль многосторонних платформ, в том числе ОБСЕ, в обеспечении этих принципов.

На встрече также были затронуты постконфликтные реалии региона, восстановление освобожденных территорий, возвращение вынужденных переселенцев и проблема минной угрозы. Обсуждались усилия Азербайджана по продвижению мирного процесса.

Байрамов информировал Шмид об антитеррористических мерах, предпринятых Азербайджаном из-за невывода Арменией вооруженных сил с территории страны, несмотря на взятые на себя обязательства. Представители международных организаций подтвердили отсутствие насилия против мирного населения в ходе этих мероприятий, а также отметили ответственность Армении за уход армянских жителей с азербайджанских территорий.

Была высказана озабоченность по поводу применения двойных стандартов и избирательного подхода в отношении принципов международного права, касающихся территориальной целостности и суверенитета.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.