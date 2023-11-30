Ильгар Гусейнов, Александр Караваев, авторы haqqin.az 13:25

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) продолжает работу Всемирный климатический саммит, который проводится в рамках 28-й сессии рамочной Конвенции ООН об изменении климата – COP28. В саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также лидеры более 140 государств и свыше 70 тысяч делегатов из разных стран мира, включая представителей неправительственных организаций и крупного бизнеса, а также исследователей и журналистов. Конференция в Дубае на уровне экспертов продлится вплоть до 12 декабря.

Азербайджану потребуется 44 миллиарда долларов По большому счету, "зеленый саммит" дает главам государств возможность обсудить различные вопросы регионального экономического взаимодействия. Отметим в этой связи, что большинство их них либо связаны друг с другом "зеленой повесткой", либо зависят от нее, к примеру, рынком квот на "углеродный след", который становится своеобразной "экономикой в экономике" и способом давления на корпорации, добывающие сырье (как известно, в период с 2020 по 2023 годы многие национальные нефтяные компании впервые приняли конкретные цели по достижению к 2050 году нулевого уровня выбросов). Кроме того, есть и вопросы экономической политики, такие, к примеру, как государственные затраты на наращивание процесса декарбонизации, которые могут стать способом давления западного сообщества на большую группу государств "глобального Юга". Накануне открытия саммита в Дубае группами Всемирного банка (ВБ) был опубликован доклад о состоянии климата и развития мер по борьбе с глобальным потеплением, в котором, в частности, отмечается, что до 2060 года Азербайджану для реализации мер по устойчивому развитию и декарбонизации потребуются инвестиции в размере 44 миллиардов (!) долларов. Кто виноват и что делать? Считается, что повышение в атмосфере концентрации промышленных парниковых газов и есть основная причина повышения глобальной температуры атмосферы Земли. Совокупная величина эмиссии (выбросов) парниковых газов с поверхности планеты составляет ежегодно примерно 860 гигатонн (Гт) в эквиваленте СО2. При этом эксперты довольно часто упускают из виду, что только 56 из 860 гигатонн (то есть 6 процентов) связаны с хозяйственной деятельностью человека. Но именно на этих 6 процентах было сконцентрировано внимание стран-участниц Парижского соглашения 2015 года о глобальном снижении выбросов углеродных газов. Под необходимость сократить эти пресловутые 6 процентов подводят самые разные экстремальные идеологии – например, тотальный отказ от использования ископаемого топлива, принудительное развитие возобновляемой энергетики, полная электрификация транспорта, тотальная декарбонизация промышленности и так далее. Порой складывается впечатление, что экологическая повестка становится не менее "вирусной", чем глобально-принудительная либерализация современного общества и продвижение различных ЛГБТ-ценностей.

Конечно, ни одно из государств в мире не выступает против необходимости снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Даже Российская Федерация, которая пересматривает многие вопросы глобальных отношений, вносит свой вклад в декарбонизацию и делегировала на форум в Дубае представительную делегацию. Тем не менее, следует понимать, что, при нынешнем уровне технологий, потенциал этих важных действий не бесконечен и требует гигантских финансовых ресурсов. Что в итоге может быть связано для многих стран мира, включая Азербайджан, с радикальным сломом модели экономического роста, чреватым колоссальными рисками. Декарбонизация по-азербайджански В широком смысле Азербайджан может продемонстрировать достаточно убедительные и объективно признанные успехи по целому ряду направлений декарбонизации - от озеленения территории страны до развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Лесные ресурсы Азербайджан имеет сравнительно небольшую площадь лесов – 1213,7 тысяч гектаров. Их восстановление и оценка, рассматриваемые через призму системы учета поглощений СО2, заложены в "Программу восстановления лесного фонда Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы". Основной акцент программы связан с восстановлением лесных массивов на освобождённых от оккупации территориях страны. Программа предусматривает лесовосстановительные работы на 30 тысячах гектарах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах. С начала 2023 года в Зангиланском, Губадлинском, Физулинском, Агдамском, Джебраильском, Шушинском, Кельбаджарском, Лачинском и Ходжавендском районах уже высажено в общей сложности 20 тысяч саженцев деревьев, а также около двух тонн семян дуба и восточного платана. Более масштабные меры по высадке будут проведены только после полного разминирования территорий.

Кстати, с осени 2022 года в Джебраильском районе начал работу "Азербайджано-турецкий международный центр лесного хозяйства". В целом же, к 2025 году на освобожденных территориях планируется установить 11 гидрологических, восемь метеорологических, одну радиометеорологическую (радиолокационную), четыре радиоэкологических и две комплексные автоматические станции измерения качества воздуха, а также одну аэрозонную станцию. Вся эта современная экологическая инфраструктура представляет собой механизм более точных оценок способности азербайджанских лесов поглощать углекислый газ. В среднесрочной перспективе это обеспечивает Азербайджану хорошие шансы стать более активным игроком на рынке торговли квотами декарбонизации (речь идет о продаже единиц поглощения СО2), а государственной нефтяной компании SOCAR - возможности для наращивания различных производств по переработке углеводородов, в частности, для компаний Socar Polimer и SOCAR Carbamide, которые становятся основными экспортёрами полимеров и удобрений - переработанной углеводородной продукции. Также не следует упускать из виду критическую важность программ озеленения столицы Азербайджана. Необходимо учитывать, что именно деревья, а не газоны, обеспечивают понижение высоких температур воздуха и почв на территории Баку, создавая тем самым более комфортные условия для жизни, способствуя снижению рисков здоровью населения от экстремально высоких температур и, соответственно, снижению смертности бакинцев, в том числе, от болезней, связанных с нарушениями кровообращения.

Как сообщило Министерство энергетики Азербайджана, общая мощность трех электростанций, которые будут работать на возобновляемых источниках энергии, составит 1 ГВт. На данный момент времени компания Masdar уже построила в Азербайджане Карадагскую станцию солнечной генерации мощностью 230 мегаватт (стоимостью 262 миллиона долларов). В этой связи очень важно обратить внимание на тот факт, что экспорт электроэнергии стал уже не только статьей доходов для Азербайджанской Республики, но и занимает одну из лидирующих позиций в линейке национального экспорта страны. За период с января по октябрь 2023 года ОАО "Азерэнержи" стал крупнейшим среди азербайджанских государственных компаний экспортером ненефтяной продукции, сумев продать электричество по разным направлениям на общую сумму 347,3 миллиона долларов. И, наконец, не будем забывать, что в Азербайджане последовательно расширяется использование общественного транспорта, работающего на электричестве - закупаются электробусы, ведётся активное строительство новых линий метро в столице… Таким образом, каждый житель Азербайджана, который едет на работу в электробусе или возвращается домой в вагоне подземной электрички, вносит опосредованный вклад в снижение углеродного следа своей страны.

«Зелёные» капиталы и неравенство "Борьба за экологию" становится не просто фигурой речи, а одной из наиболее актуальных повесток международной политики и причиной различных столкновений. Недавно Азербайджан, в соответствии с Бернской конвенцией, направленной на обеспечение охраны дикой флоры и фауны и среды их обитания, инициировал первый в своей истории межгосударственный арбитражный процесс против Армении, в рамках которого требует от Еревана компенсации за разрушение в период оккупации окружающей среды и биоразнообразия. И это очень правильное и своевременное решение, учитывая, что западные политические элиты стремятся под эгидой тотальной декарбонизации "раскрутить" Баку на десятки миллиардов долларов. Как уже упоминалось выше, в докладе Всемирного банка о климате и развитии, меры по декарбонизации и устойчивому развитию потребуют от Азербайджана к 2060 году расходов в размере около 44 миллиардов долларов, что составит ежегодно порядка 3,2 процента ВВП. 2060-й год отмечен, как рубеж, к которому мировая экономика, как ожидается, достигнет нулевого уровня карбоновых выбросов в атмосферу.

Цели, конечно, благородные, тут не поспоришь. В то же время, значительная часть расходов на декарбонизацию должна быть обеспечена за счет финансирования коммерческого и частного секторов. Но есть еще не менее существенный нюанс. Он заключается в том, что, в соответствии с этим планом, Азербайджан, как и целый ряд других государств мира, должен нести ответственность за общие последствия развития технологий и индустриализации, хотя он не потреблял те ресурсы, которые исторически добывались на его территории с конца XIX века. Разве не логично предположить в этой ситуации, что платить за меры по глобальной декарбонизации должны те страны, которые потребляли эту нефть, разрабатывали варварские технологии ее добычи и ограничивали доступ к технологиям очистки окружающей среды?.. Конечно, переход к устойчивой низкоуглеродной экономике соответствует интересам Азербайджана. Но при этом Баку намерен сам оценивать необходимость и стоимость мер защиты от таких негативных последствий изменения климата, как дефицит воды, истощение пахотных ресурсов, опустынивание... И, тем более, он будет сам подсчитывать эти расходы, коль скоро они ставятся зарубежными мониторингами в зависимость от качества жизни населения.