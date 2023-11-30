Либерман: Создание Палестины - опасная иллюзия, палестинцами должны управлять Египет и Иордания

30-летний эксперимент в Осло, за который Израиль заплатил жизнями тысяч своих убитых граждан («жертв мира»), закончился, написал глава партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман.

«Недавние события, несомненно, доказали, что Холокост массово отрицается, и тот, кто отказался даже одним словом осудить резню седьмого октября, не способен и не достоин контролировать ни Западный берег реки Иордан, ни сектор Газа.

Надо сказать правду, Два государства для двух народов, палестинское государство и передача контроля над Газой Аббасу - все это опасные иллюзии, которые слишком сильно сказались на нас.

Те, кто хочет устойчивого и стабильного решения, должны понимать, что это возможно только в том случае, если Иордания получит контроль и подотчетность над территориями Западного берега реки Иордан, а Египет получит контроль и подотчетность над сектором Газа.

Это правда, что они (Иордания и Египет) не выражают никакого желания (делать это), но если мы будем настаивать, быть сильными и последовательными в этом вопросе и использовать все свои рычаги против египтян и иорданцев, в том числе в Вашингтоне – это осуществимо. И данный вариант намного более реалистичен, чем вариант создания двух государств».