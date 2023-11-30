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Как уже сообщалось, в Баку 30 ноября стартовал Инновационный саммит InMerge Innovation Summit, организованный PASHA Holding. Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов поприветствовал участников, рассказал об основной цели организации саммита, важности этого мероприятия для Азербайджана и региона.

"Поддержка инновационной экосистемы в Азербайджане и регионе является одним из наших основных приоритетов. Думаю, нынешний саммит внесет большой вклад в достижение этой цели", - сказал Гасымов. Нынешний саммит призван собрать в Баку вместе ведущих деятелей и компании в сфере технологий, а также инновационно-ориентированные стартапы, создать для них возможность профессиональных дискуссий, обмена опытом и тем самым поддержать формирование инновационной экосистемы в стране и регионе.

В первый день мероприятия на сцене также выступали помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, генеральный директор группы компаний Trendyol Эрдем Инан. После их выступления последовала презентация, на которой Стив Возняк приветствовал всех присутствующих. Он рассказал о своих инженерных достижениях в школе, знакомстве со Стивом Джобсом и историях из первых дней существования Apple. Помимо этого PASHA Holding собрал участников из разных стран мира по финансовым технологиям и телекоммуникационной вертикали, а также провел тренинги.