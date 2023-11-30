Азербайджанцам обещают высокие социальные выплаты

Цифры, озвученные в ходе обсуждения в парламенте бюджета Государственного фонда социальной защиты, позволяют говорить о том, что в будущем году в стране также будут наблюдаться характерные высокие темпы роста социальных выплат, в том числе и пенсий. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

И вот тому наглядное свидетельство. Доходы и расходы фонда в 2024 году прогнозируются на уровне 6 млрд 919,9 млн манатов, что означает рост на 10,4% или 651,9 млн манатов. Следовательно прогноз по выплатам населению, предусмотренный на будущий год, превысит утвержденный на текущий год прогноз на 10% или на 604 млн манатов.

Пенсионное обеспечение – один из важнейших компонентов социального обеспечения. В течение последних пяти лет мы наблюдаем устойчивый и существенный рост пенсий, как и рост всех социальных выплат, осуществляемый по поручению главы государства. За этот период рост пенсий имел место в каждом из 4 социальных пакетов. В целом же за последние пять лет минимальная пенсия увеличилась в 2,5 раза, а среднемесячная – в 2,1 раза. Только за последний год объем выделенных для пенсионных выплат средств возрос почти на 1 млрд манатов, а за последние пять лет – на 70% или 2,4 млрд манатов.

В начале каждого года пенсии повышаются на основании показателя роста среднемесячной зарплаты предыдущего года. В этом году также наблюдается рост. Так, к концу текущего года среднемесячная зарплата прогнозируется на уровне 930 манатов. Значит пенсионеры уже в начале следующего года ощутят очередной рост своих пенсий.