Внучка Зейнаб Ханларовой получила должность в Милли Меджлисе

23-летняя внучка народной артистки Азербайджана и экс-депутата Зейнаб Ханларовой получила должность в комитете Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщает manset.az.

Зейнаб Ханларова, родившаяся в Баку в 1936 году, известна как солистка Азербайджанской государственной филармонии и Азербайджанского театра оперы и балета. Она получила известность как исполнительница мугамов и песен на музыку известных азербайджанских композиторов, а также на других языках. Ханларова была депутатом Верховного совета Азербайджанской ССР и Милли Меджлиса, награждена государственными наградами.