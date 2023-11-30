Новогодняя акция по кредиту наличными от Kapital Bank

Специально в преддверии Нового года Kapital Bank запускает акцию по наличному кредитованию. В рамках кампании, которая продлится с 1 по 30 декабря 2023 года, банк сделает подарок в размере 100 манатов для оплаты кредита каждому сотому клиенту, получившему в декабре кредит наличными.

Чтобы воспользоваться кампанией, вы можете подать заявку как в онлайн-формате, так и обратиться в ближайший филиал банка. Кроме того, будет предоставлена скидка в размере 2% по кредитам, полученным онлайн. Следует отметить, что кампанией можно будет воспользоваться только один раз.

Для более подробной информации, пройдите по ссылке: https://kbl.az/kp1alpfe1c

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.