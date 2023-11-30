Документы, электронные письма и интервью, которые оказались в распоряжении американской газеты The New York Times, показывают, что Израиль знал о планах нападения ХАМАС 7 октября за год до его осуществления.

ХАМАС строго следовал плану, который предусматривал ракетные обстрелы, применение беспилотников для деактивации наблюдательных камер и автоматических пулеметов на границе. Также в план входило массовое вторжение боевиков в Израиль на парапланах, мотоциклах и пешком. Все эти действия были осуществлены 7 октября.

Израильские военные и разведка посчитали эти планы слишком амбициозными и сложными для реализации со стороны ХАМАС. В 40-страничном документе, именуемом «Иерихонская стена», подробно описывался тип вторжения, приведшего к гибели около 1200 человек. В этом документе, переведенном для The New York Times, не указывалась конкретная дата нападения, но описывалась атака, направленная на разрушение укреплений вокруг Газы, захват израильских городов и штурм военных баз.

План также содержал подробные сведения о местах дислокации и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы, каким путем ХАМАС собирал свои разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности, отмечают журналисты.

Представители израильского подразделения, отвечающего за защиту границы с Газой, изначально сомневались в серьезности намерений ХАМАС. Однако за три месяца до смертоносного нападения аналитик израильской радиотехнической разведки предупредил о подозрительных учениях ХАМАС, соответствующих описываемым в плане «Иерихонская стена».

Несмотря на это, полковник израильского подразделения Газы проигнорировал эти предупреждения, как указано в зашифрованных электронных письмах, просмотренных газетой.