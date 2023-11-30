Банк АВВ объявлен «Банком года»

Одно из самых влиятельных изданий финансового мира журнал The Banker огласил список победителей премии «Банк года» за 2023 год. За достижения в стратегическом развитии, новые технологии, выпуск продуктов и предоставление услуг, а также за высокие финансовые показатели банк АВВ также удостоился чести и был объявлен «Банком года» Азербайджана. На мероприятии, состоявшемся 30 ноября в Лондоне, награда была вручена председателю правления банка АВВ Аббасу Ибрагимову.

В списке победителей премии «Банк года» за 2023 год числятся такие известные банки, как HSBC, OTP Bank, UniCredit Bank, BBVA, Türkiyə İş Bankası, Société Générale. Более подробную информацию можно найти здесь.