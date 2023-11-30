Китай в глобальном кризисе: Куда подаваться России?

Отдел информации 15:05

В Китае обостряется кризис на рынке недвижимости: цены на жилье падают рекордными темпами. В сентябре курс китайской валюты упал до минимума за 16 лет – до 7,3 юаня за доллар. Сложившаяся ситуация ударила по региональным властям Китая, которые зарабатывали деньги на сдаче в аренду земель застройщикам. Теперь регионам нечем отдавать и собственные кредиты. А это вызывает опасения в способности администраций в тех или иных провинциях выполнять свои функции из-за нехватки денег. Турбулентность в экономике Китая может оказаться весьма чувствительной для России, для которой Китай – единственный крупный рынок после того, как Запад обложил Москву санкциями за авантюру в Украине.

Как рассказал «Радио Свобода» экс-министр экономики России Андрей Нечаев, если кризис в секторе недвижимости Китая совпадет с проблемами в других сферах – а у страны уже есть сложности с высокой безработицей среди молодежи и стремительным старением населения, – то Китай может не потянуть большие закупки товаров у России. Вместо этого ему поначалу придется столкнуться со снижением налогов и необходимостью увеличивать социальные выплаты. Кроме того, Нечаев допускает, что кризис на рынке недвижимости Китая может перейти в более радикальную фазу наподобие ипотечного кризиса 2007 года в США, когда многие американцы просто не смогли выплатить жилищные кредиты, и крупнейшие банки, включая известный Lehman Brothers, обанкротились. Вслед за этим последовал мировой финансовый кризис 2007–2009 годов. В похожей ситуации у Китая сократятся возможности покупать нефть, газ и другие товары у России в прежних объемах. За первую половину 2023 года объем поставок российской нефти в Китай вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 52,6 млн тонн, а закупки сжиженного природного газа (СПГ) – на 66%, до 3,89 млн тонн. Поставки же трубопроводного газа и вовсе выросли вдвое.

А так как КНР обычно не нужен такой объем этих энергоносителей, Россия дала скидки, которые, по разным оценкам, составляли от 10% до 30%. В результате Китай, а заодно Индия и Турция, не только получили задешево природные ресурсы России, но еще и смогли выгодно их перепродать. К примеру, переработанную российскую нефть, как пишет Politico, затем направляют в ту же Европу в виде дизельного топлива, керосина и другого топлива. Если Китай накроет кризис, то для России будет непросто найти замену еще и этому рынку. Индия уже под завязку набита ресурсами из России и в октябре даже сократила импорт российской нефти на 11% по сравнению с сентябрем. Кроме того, оплату из Индии Москва очень долго получала в рупиях, что тоже стало проблемой, которую сейчас пытаются решить российские банки. Пока аналитики с осторожностью относятся к прогнозам относительно возможности большого китайского кризиса, но страна все же ослаблена. С учетом вышесказанного Пекин станет более привередливым в выборе торговых партнеров.

В Сан-Франциско недавно прошел саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества. И на нем состоялась давно запланированная встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. Си заявил, что «Китай готов стать партнером и другом США». В свою очередь, Байден сказал, что оба лидера «будут держать линии связи открытыми» и что Цзиньпин «готов поднять телефонную трубку». Часть опрошенных «Радио Свобода» экспертов ждут, что с этого момента начнется смягчение отношений между Китаем и Америкой. К примеру, страны могут снизить пошлины на товары друг друга, которые они поднимали с 2018 года в рамках так называемой торговой войны (она началась еще при Дональде Трампе). Несмотря на эту войну и жесткие политические заявления с обеих сторон, товарооборот Китая и США в три с лишним раза превышает обороты Китая и России – 690 млрд долларов крутились между Пекином и Вашингтоном в 2022 году. А между Пекином и Москвой – 190 млрд. И ради улучшения торговли с Америкой и избежания вторичных санкций Китай может пойти на ограничения поставок в Россию важных для нее технологий, говорят эксперты.