Пожар в грузовом поезде, в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали на востоке России, был результатом операции Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил CNN источник в Министерстве обороны Украины.

Источник подчеркнул, что взрыв является успешной операцией СБУ, хотя украинская служба официально не комментировала инцидент.

"Четыре взрывных устройства были приведены в действие во время движения грузового поезда", — цитирует CNN источник.

Независимое подтверждение этой информации у CNN отсутствует.

Россия не признала данный инцидент нападением и не выдвинула обвинений против Украины, продолжая описывать происшествие как "пожар в грузовом поезде". Отмечается, что в последние месяцы Украина осуществляла удары по различным объектам внутри России, целясь ослабить поддержку военных действий Москвы.

В РЖД заявили, что в Бурятии на перегоне Итыкит — Окусикан загорелась цистерна с дизельным топливом во время движения грузового поезда по тоннелю.



Украинский источник описал данный маршрут как "играющий важную роль в железнодорожном сообщении между Россией и Китаем".