Фонд поддержки азербайджанской диаспоры (ФПАД), действующий при Государственном комитете по работе с диаспорой, направил очередную гуманитарную помощь в турецкий регион Кахраманмараш, сообщает АзерТадж.

Валех Гаджиев, первый заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой, отметил, что Азербайджан активно поддерживал Турцию после землетрясения 6 февраля, отправив спасателей и гуманитарную помощь.

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи выразил благодарность за помощь, подчеркнув крепкие братские узы двух государств. Два грузовика с матрасами, одеялами, кондиционерами, обогревателями и плитами для приготовления пищи были переданы Агентству по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).