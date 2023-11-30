Завершен второй розыгрыш лотереи «10 001 подарок» от Birbank
Как мы уже сообщали, Birbank, первый цифровой банк Азербайджана, проводит лотерею «10 001 подарок» из трех тиражей. Bторой тираж лотереи состоялся 13 ноября. В нем участвовало общее количество шансов - 10 343 316, принадлежащих 1 073 230 картам.
Из этого числа случайным образом были выбраны 3 333 карты, ставшие победителями второго розыгрыша. Победители получили 1 приз в размере 10 000 AZN, 2 путевки стоимостью 1 000 AZN, 30 подарочных купонов от Umico Market на 500 AZN, 1 000 бонусов Umico на 10 манатов, а также 2 300 кэшбэка на 5 AZN.
Дополнительную информацию о победителях можно найти здесь: https://bir.bank/bbchwi
Лотерея «10 001 подарок» от Birbank продолжится до 15 декабря. Лотерея дает шанс каждому, кто платит картами Birbank, выиграть 2-комнатную квартиру, денежные призы на 10 000 AZN и путевки.
Условия участия в лотерее, которая также предлагает подарочные купоны от Umico Market на 500 AZN, бонусы Umico и тысячи кэшбэков, очень просты. Участником лотереи становится каждый, кто совершает оплаты на 20 манатов и более с использованием дебетовых карт и карт рассрочки Birbank. Оплата дебетовыми картами предоставляет участникам 1 шанс, в то время как переводы через приложение Birbank, операции в рассрочку и использование функции «ниндзя», снятие наличных и другие виды финансовых операций с картами рассрочки Birbank даруют пользователям 5 шансов. Покупки с использованием дебетовой карты и карты рассрочки в Umico Market дают покупателям 1 дополнительный шанс. Оплаты по QR-коду дают держателям еще 10 шансов. Подробная информация о лотерее: https://bir.bank/bbltrypr.
Пользователи могут получить шансы для до 20 транзакций в день. Чтобы проверить статус вашего участия в лотерее, посетите указанную выше ссылку и введите свой FIN-код. Следующий розыгрыш лотереи состоится 27 декабря. Следите за объявлениями, которые будут опубликованы на страницах социальных сетей Капитал Банка и на веб-сайте https://birbank.az.
2-комнатная квартира является частью жилого комплекса Xəzri Rezidens, связанного с лотерейным фондом. Кроме того, при покупке квартиры с видом на море в жилом комплексе Xəzri Rezidens и предоставлении промокода Birbank клиенты могут получить скидку до 12 000 AZN. Вы можете воспользоваться этой ссылкой для получения скидки: https://bir.bank/bbxzrpr
Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в цифровые центры Birbank.