Лавров обиделся, что с ним не поговорили

Ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из Скопье, где проходило заседание Совета глав МИД ОБСЕ, «демонстрирует их трусость». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.

«Они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках», – сказал Лавров.

Российский министр добавил, что он «никуда не сбегал, в отличие от Блинкена». Лавров добавил, что на мероприятиях Совета глав МИД ОБСЕ также отсутствовали министры Украины, Польши и стран Прибалтики.