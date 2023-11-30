Российской журналистке продлили срок ареста

Судья удовлетворил ходатайство следователя. В СИЗО Курмашева находится с конца октября по обвинению в нарушении законодательства о так называемых иностранных агентах. Следствие считает, что журналистка должна была сама предоставить документы для включения её в реестр агентов. Это первое уголовное дело по этой статье в России, которое возбудили против журналиста. Курмашева вину не признаёт.

Правозащитники призывают российские власти прекратить уголовное преследование журналистки, а её саму - освободить. Правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал» признал Курмашеву политической заключённой.

У Курмашевой двойное гражданство: США и России. До ареста она проживала в Праге со своим мужем и детьми. В середине мая журналистка приехала в Казань по семейным обстоятельствам. В июне, перед вылетом домой, журналистку задержали и изъяли оба её паспорта. Позже против неё возбудили уголовное дело о неуведомлении о втором гражданстве и взяли подписку о невыезде. Виновной суд признал её только в октябре, назначив штраф в десять тысяч рублей. Вскоре Курмашеву арестовали по второму уголовному делу – об иностранных агентах.

Задержание Алсу осудили власти США, правительства Канады, Чехии, Франции, Польши и Швеции, а также Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, глава Европейского парламента, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ и Верховный комиссар ООН по правам человека. Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала призыв освободить Алсу.