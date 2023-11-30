Назарбаев в восторге от Путина

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал российского президента Владимира Путина «человеком слова и дела», который «сделал Россию мировой державой». Об этом он написал в автобиографической книге «Моя жизнь», передает ТАСС.

«Путин восстановил порядок в стране, укрепил авторитет власти. Вновь поднял свою Отчизну на высоту мировой державы. Он человек слова и человек дела», - пишет Назарбаев.

По его словам, новый период в отношениях России и Казахстана начался с приходом Путина к руководству страной. Он отметил, что «Путина российского лидера государством войдет в историю страны как особый период». Назарбаев также назвал президента России «хозяином своего дела», добавив, что он «всегда и добросовестно выполняет обещания, данные коллегам».