Специалисты высоко оценивают потенциал баскетболиста молодежной сборной Азербайджана Гусейна Гафланова, который при поддержке Федерации баскетбола Азербайджана в сентябре этого года отправился в США.

Там 15-летний Гусейн, рост которого достигает 2 метра 10 сантиметров, учится и тренируется в Академии Южной Калифорнии.

По словам известного баскетбольного скаута Лаши Паргалавы, проживающего в США и работающего в известном на весь мир баскетбольном агентстве Wasserman, прогресс Гусейна Гафланова очевиден.