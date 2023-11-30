В США предсказывают большое будущее азербайджанскому гиганту ФОТО
Специалисты высоко оценивают потенциал баскетболиста молодежной сборной Азербайджана Гусейна Гафланова, который при поддержке Федерации баскетбола Азербайджана в сентябре этого года отправился в США.
Там 15-летний Гусейн, рост которого достигает 2 метра 10 сантиметров, учится и тренируется в Академии Южной Калифорнии.
По словам известного баскетбольного скаута Лаши Паргалавы, проживающего в США и работающего в известном на весь мир баскетбольном агентстве Wasserman, прогресс Гусейна Гафланова очевиден.
«Я посмотрел несколько матчей с его участием и увидел, как быстро он развивается, - говорит грузинский скаут. – У Гусейна очень сильный характер. В этом он не уступает американским баскетболистам. Гафланов не тушуется перед ними. Тренеры предсказывают ему большое будущее. Лично мне Гусейн очень понравился. Я думаю, что он станет особым баскетболистом».
Напомним, что до поездки в США Гусейн Гафланов участвовал в учебно-тренировочных сборах испанского клуба «Валенсия» и тренировался в школе НБА в Вильнюсе.