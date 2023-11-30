Сколько азербайджанцев вакцинировали от гриппа

В подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) медицинских учреждениях в осенне-зимний сезон вакцинацию против гриппа прошли 1804 гражданина, сообщили в TƏBİB.

314 человек были вакцинированы в медучреждениях, расположенных в Баку, остальные - в регионах. 6% вакцинированных составляют дети и подростки в возрасте до 18 лет, 88% - люди в возрасте от 18 до 65 лет, 6% - лица старше 65 лет.

В медучреждениях TƏBİB используется инактивированная четырехвалентная вакцина производства Нидерландов. Инактивированные вакцины против гриппа помогают защитить детей и взрослых от сезонного гриппа, особенно когда высок риск осложнений.

Вакцина соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Совета Европы (СЕ). Она может применяться как для вакцинации взрослых, так и детей от 6 месяцев.

Граждане могут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа в центральных районных больницах в регионах страны и в ряде медицинских учреждений в Баку.