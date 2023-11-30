Сколько Израиль собирается воевать

Израиль готовится к длительной военной кампании против радикального движения ХАМАС, которая может продлиться еще как минимум год, сообщает газета Financial Times (FT).

По сведениям издания, наиболее интенсивная фаза наступления ожидается в начале 2024 года.

Цели израильского командования включают ликвидацию лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, военного лидера движения Мухаммеда ад-Дейфа и еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Марвана Исса. Помимо уничтожения военного потенциала, Израиль намерен разрушить систему туннелей в Газе и «управляющий потенциал» ХАМАС в анклаве.